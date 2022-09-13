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Спорт

Международная федерация хоккея дисквалифицировала россиянина

IIHF дисквалифицировала хоккеиста «Чайки» Комарова из-за положительной допинг-пробы

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала российского защитника «Чайки» Дмитрия Комарова из-за положительной допинг-пробы. Об этом сообщается на сайте организации.

Дисквалификация 19-летнего хоккеиста продлится восемь месяцев. Она начала действовать с 23 марта 2022 года. Отмечается, что Комаров получил положительную пробу после встречи Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) с «Сибирскими снайперами» 30 ноября 2021 года. В его организме был обнаружен туаминогептан — вещество, запрещенное Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Изначально Комаров принял дисквалификацию, однако через два месяца подал заявление об освобождении от терапевтического использования с обратной силой, которое было отклонено. При этом IIHF посчитало, что нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным.

В прошлом сезоне Комаров провел 39 матчей в регулярном чемпионате МХЛ и набрал два очка. С 2017-го по 2021-й он выступал за юниорские команды нижегородского «Торпедо».

Анастасия Борисова
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