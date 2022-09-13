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В Кремле заявили о праве людей на критику властей

Песков заявил о праве россиян на критическую точку зрения по отношению к властям

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что люди имеют право на критическую точку зрения по отношению к властям. Однако он заметил, что высказывания граждан должны оставаться в рамках закона. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается иных точек зрения, критически настроенных точек зрения заявлений, до тех пор пока они остаются в рамках действующего законодательства — это плюрализм. Но грань весьма и весьма тонкая. Здесь надо быть весьма и весьма аккуратным», — прокомментировал пресс-секретарь президента России критические высказывания о специальной военной операции.

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Варвара Кошечкина
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