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После пожара на квесте в Москве задержали его организатора

СКР: в Москве задержан организатор квеста, где из-за пожара пострадали четверо подростков

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Правоохранительные органы задержали организатора игрового квеста на юго-востоке Москвы, где в результате пожара пострадали четверо подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

36-летний индивидуальный предприниматель обвиняется по пункту «а» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, бизнесмен организовал проведение квеста в нежилом помещении, расположенном по улице Новохохловской. Вечером 11 сентября 2022 года во время его посещения группой подростков из-за взрыва газового баллона загорелись декорации. В результате четверо подростков в возрасте 14 и 15 лет получили ожоги.

В настоящее время с задержанным проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту возгорания на квесте в Москве. Об инциденте сообщалось в понедельник, 12 сентября. Во время мероприятия взорвался небольшой газовый баллон и начался пожар. Пострадавшие получили ожоги. Двое несовершеннолетних госпитализированы.

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Марина Совина
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