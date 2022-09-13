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Лавров назвал беспрецедентным характер гибридной войны Запада против России

Глава МИД России Лавров: Запад развязал против России беспрецедентную гибридную войну

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал беспрецедентным характер гибридной войны Запада против Российской Федерации. Трансляция выступления министра на заседании Делового Совета при МИД России велась на странице дипведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Уже далеко не один год Запад развязал против России настоящую гибридную войну, которая после вынужденного начала специальной военной операции обрела беспрецедентный характер», — отметил Лавров.

По словам Лаврова, целями Запада являются разрушение российской экономики, стремление задвинуть Россию на задворки мировой политики, а также при помощи санкций «расшатать стабильность» страны. Министр отметил, что в приоритете дипведомства — построение устойчивых связей на основе взаимоуважительного сотрудничества с заинтересованными иностранными партнерами.

Ранее Лавров заявил, что мир будет многополярным, несмотря на то, что Запад «судорожно пытается» всеми способами сохранить и укрепить свое доминирование. По мнению министра, мир двигается к более справедливому миропорядку.

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Варвара Кошечкина
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