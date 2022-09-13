Лавров назвал беспрецедентным характер гибридной войны Запада против России

Глава МИД России Лавров: Запад развязал против России беспрецедентную гибридную войну

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал беспрецедентным характер гибридной войны Запада против Российской Федерации. Трансляция выступления министра на заседании Делового Совета при МИД России велась на странице дипведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Уже далеко не один год Запад развязал против России настоящую гибридную войну, которая после вынужденного начала специальной военной операции обрела беспрецедентный характер», — отметил Лавров.

По словам Лаврова, целями Запада являются разрушение российской экономики, стремление задвинуть Россию на задворки мировой политики, а также при помощи санкций «расшатать стабильность» страны. Министр отметил, что в приоритете дипведомства — построение устойчивых связей на основе взаимоуважительного сотрудничества с заинтересованными иностранными партнерами.

Ранее Лавров заявил, что мир будет многополярным, несмотря на то, что Запад «судорожно пытается» всеми способами сохранить и укрепить свое доминирование. По мнению министра, мир двигается к более справедливому миропорядку.