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Все резервные линии электропередачи к Запорожской АЭС восстановили

МАГАТЭ заявило о восстановлении третьей резервной линии электропередачи к Запорожской АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о восстановлении третьей резервной линии электропередачи к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится на сайте агентства.

«Резервная линия 150 кВ снова стала доступна (...) после ремонта распределительного устройства на близлежащей ТЭЦ, через несколько дней после того, как оно было повреждено в результате обстрела», — говорится в сообщении.

Таким образом, восстановлены все три резервные лини электропередачи, ведущие к Запорожской АЭС, заявили в МАГАТЭ.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что начал консультации с Киевом и Москвой по поводу создания вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности.

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Марина Совина
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