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Минобороны сообщило о поражении 12 пунктов управления ВСУ

Минобороны России заявило о поражении 12 пунктов управления ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 12 пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Веселое, Соледар, Зайцево и Павловка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, также пункты управления были поражены в населенных пунктах Успеновка и Гуляйполе Запорожской области, Широкое, Киселевка и Новогригоровка Николаевской области.

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Кроме того, российские войска поразили 47 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику ВСУ в 152-х районах, уточнили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ за минувшие сутки превысили 800 человек убитыми и раненными. Там добавили, что высокоточными ударами были поражены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады, 115-й механизированной бригады, 53-й механизированной бригады, а также личный состав еще четырех подразделений.

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Сергей Истомин
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