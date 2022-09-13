Уничтожение укрепленных позиций ВСУ минометом «Тюльпан» попало на видео

Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» нанес удар по позициям ВСУ и попал на видео

Удар тяжелого самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» калибра 240 миллиметров по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео. Соответствующие кадры размещены в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

На записи видно, как один из российских военных с помощью поворотного механизма направляет ствол в сторону цели, после чего миномет стреляет, выбрасывая снаряд в воздух. Тот приземляется, поднимая столб дыма и пыли.

Авторы канала отметили, что «Тюльпан» является единственным в мире минометом такого калибра и аналогов не имеет.

Ранее Министерство обороны России показало работу расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» калибра 240 миллиметров Западного военного округа в ходе специальной военной операции. На представленных кадрах видно, как минометы наносят удары по замаскированным украинским позициям.