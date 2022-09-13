Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Уничтожение укрепленных позиций ВСУ минометом «Тюльпан» попало на видео

Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» нанес удар по позициям ВСУ и попал на видео

Удар тяжелого самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» калибра 240 миллиметров по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео. Соответствующие кадры размещены в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

На записи видно, как один из российских военных с помощью поворотного механизма направляет ствол в сторону цели, после чего миномет стреляет, выбрасывая снаряд в воздух. Тот приземляется, поднимая столб дыма и пыли.

Авторы канала отметили, что «Тюльпан» является единственным в мире минометом такого калибра и аналогов не имеет.

Ранее Министерство обороны России показало работу расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» калибра 240 миллиметров Западного военного округа в ходе специальной военной операции. На представленных кадрах видно, как минометы наносят удары по замаскированным украинским позициям.

Культура отмены
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль переадресовал вопрос о занятых Киевом территориях в Минобороны
Кара Делевинь вернулась в соцсети после появления на публике в грязной одежде
В Крыму предложили ответ на обстрелы территории России
Обнаженный мужчина упал с высоты 90 метров и остался жив
Киев опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины
В Армении заявили о попытках наступления Азербайджана
Ремонт iPhone подорожал
Ученицу Тутберидзе госпитализировали из-за травмы на тренировке
Россиянина нашли с пробитой головой после конфликта с сотрудниками рыбоохраны
Стала известна дата боя Джошуа и Фьюри
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.