Уничтожение укрепленных позиций ВСУ минометом «Тюльпан» попало на видео
Удар тяжелого самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» калибра 240 миллиметров по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео. Соответствующие кадры размещены в Telegram-канале «Военкоры русской весны».
На записи видно, как один из российских военных с помощью поворотного механизма направляет ствол в сторону цели, после чего миномет стреляет, выбрасывая снаряд в воздух. Тот приземляется, поднимая столб дыма и пыли.
Авторы канала отметили, что «Тюльпан» является единственным в мире минометом такого калибра и аналогов не имеет.
Ранее Министерство обороны России показало работу расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» калибра 240 миллиметров Западного военного округа в ходе специальной военной операции. На представленных кадрах видно, как минометы наносят удары по замаскированным украинским позициям.