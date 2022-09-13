Раскрыта мощность iPhone 14 Pro

MySmartPrice: iPhone 14 Pro оказался мощнее iPhone 13 Pro в тесте AnTuTu

Результаты тестов производительности новых смартфонов Apple оказались в сети. Об этом сообщает издание MySmartPrice .

Журналисты портала обратили внимание, что данные о тестах мощности новых флагманов Apple — iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — были раскрыты в базе бенчмарка AnTuTu. Судя по информации, стартовый смартфон получил 978 147 баллов, iPhone 14 Pro Max — 972 936 баллов.

Специалисты заключили, что по сравнению с iPhone 13 Pro показатели iPhone 14 Pro улучшились на 18,8 процента. Производительность центрального процессора увеличилась на 17 процентов, графического процессора — на 28 процентов.

Также авторы напомнили, что ранее в сети появились данные тестов iPhone 14 Pro в бенчмарке Geekbench 5. Смартфон получил 1879 баллов в одноядерном и 4664 балла в многоядерном режимах. Для сравнения, предшественник iPhone 13 Pro набрал 1797 и 4659 баллов соответственно. Журналисты сделали вывод, что новый аппарат оказался незначительно мощнее девайса прошлого поколения: «Чип A16 Bionic работает на 10 процентов быстрее в одноядерном режиме по сравнению с его предыдущей моделью, в то время как в многоядерном режиме разницы практически нет».

Apple представила новые смартфоны 7 сентября. Базовые iPhone 14 и 14 Plus получили старый чип A15 Bionic, топовые iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — обновленный процессор A16 Bionic.