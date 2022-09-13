Обнаженный мужчина упал с высоты 90 метров и остался жив

The Mirror: в Бразилии спасатели извлекли из ущелья упавшего туда голого мужчину

В Бразилии спасатели извлекли из 90-метрового ущелья в природном парке Местре-Альваро полностью обнаженного мужчину, который не смог объяснить, как там оказался. Об этом сообщает The Mirror.

Пострадавшего нашли после того, как прохожий услышал его крики о помощи. Спасатели были поражены, когда прибыли на место происшествия и обнаружили, что на мужчине не было одежды. Их также поразило, что он остался жив после падения с такой высоты.

«Мы направили спасателей на место происшествия, и они нашли пострадавшего в трещине между двумя утесами. Он не мог выбраться самостоятельно», — сообщили в пожарной службе. Там подчеркнули, что голый мужчина находился в очень труднодоступном месте. «Был риск, что он упадет в любой момент. Нам пришлось воспользоваться вертолетом, чтобы подлететь к ущелью и спустить туда спасательную корзину», — отметили в пожарной службе. Во время спасательной операции мужчина был в сознании.

После того как спасатели извлекли его, пострадавший был госпитализирован с травмами и переохлаждением. Врачи оказали ему медицинскую помощь. Спасенным оказался 19-летний мужчина, который приехал из города Вила-Велья, расположенного в 30 километрах от заповедника. Утром того же дня, когда его нашли, его объявили пропавшим.

Пострадавший не смог объяснить спасателям, почему на нем не было одежды. Он заявил, что не помнит, как оказался в ущелье, но рассказал, что находился в заповеднике с друзьями. Он до сих пор восстанавливается после произошедшего.

Ранее сообщалось, что во Флориде, США, обнаженный мужчина, вооруженный мачете, напал на незнакомца и потребовал у него одежду. Когда тот начал раздеваться, обнаженный мужчина бросил в него мачете и скрылся.