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Появились подробности о гибели российских подростков из-за тяжелых наркотиков

Kras Mash: погибшая из-за тяжелых наркотиков студентка Красноярска купила их намеренно

Фото: Искандар Аминов / РИА Новости

Одна из студенток колледжа из Красноярска, которая погибла из-за употребления наркотиков, намеренно приобрела тяжелые запрещенные вещества. Об этом стало известно Telegram-каналу Kras Mash.

По данным авторов канала, студентка знала, что покупала метадон — более тяжелое, чем мефедрон, запрещенное вещество. Она, по словам знакомых, хотела попробовать что-то «серьезнее» на день рождения подруги.

Друзья погибшей рассказали, что до случившегося она употребляла наркотики, но не такие сильные. Раньше девушка жила в детдоме «Росток», так как ее мать умерла от наркотиков. За день до своей смерти она похвасталась сверстникам, что нашла три тайника с запрещенными веществами.

О случившемся в российском регионе стало известно в понедельник, 12 сентября. Тогда утверждалось, что в Красноярске две девочки-подростка умерли из-за перепутанного дилером наркотического вещества. Россиянок обнаружил родственник одной из девочек.

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Анастасия Шейкина
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