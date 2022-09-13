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Назван срок ограничения поставок российского газа в Европу

РИА Новости: ЕС может ограничить объемы поставок российского газа в конце осени
СюжетСанкции против России:

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

В конце осени Европа может ограничить объемы поставок российского газа, такой срок называет агентство РИА Новости со ссылкой на источник в Евросоюзе (ЕС).

Собеседник агентства не исключил, что ограничение импорта российского газа, аналогичное запрету ЕС на поставки нефти, станет частью будущего пакета санкций против России. Скорее всего это произойдет осенью, когда запасы топлива в хранилищах достигнут максимума.

Ранее Еврокомиссия отказалась от идеи установки потолка цен на российский газ, однако настаивает на введении налога на «избыточную» прибыль энергетических компаний.

Мера может коснуться нефтяных, газовых, угольных и нефтеперерабатывающих организаций, получивших дополнительные доходы в 2022 году. Еврокомиссия считает, что такие компании наживаются на стремительно растущих ценах на энергоресурсы и, согласно задумке, должны сделать «вклад солидарности» в специальный фонд.

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Платон Щукин
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