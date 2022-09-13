Российские миротворцы не зафиксировали нарушений перемирия в Карабахе

МО РФ: в зоне ответственности миротворцев в Карабахе за сутки не было нарушений перемирия

За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что в настоящий момент российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением перемирия на 30 наблюдательных постах.

«Проведено патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Шушинском районах. Осуществлено сопровождение четырех автомобильных колонн Азербайджанской Республики в Шушинском районе», — добавили в ведомстве.

12 сентября произошло обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана. В армянском Минобороны сообщили об обстрелах своих приграничных территорий. В Баку, в свою очередь, заявили, что лишь отвечают на провокации Еревана, умышленно нагнетающего обстановку в регионе.