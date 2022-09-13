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Полиция задержала съемочную группу Первого канала

Полиция задержала корреспондентку и оператора Первого канала в Волгограде

Фото: Станислав Трифонов / Лента ру

Сотрудники полиции задержали корреспондентку и оператора Первого канала в Волгограде. Об этом сообщает портал V1 со ссылкой на источник.

Съемочную группу, которая пыталась попасть к главе города, задержали в здании администрации в понедельник, 12 сентября. После того как они отказались покидать помещение, охрана вызвала полицию. В итоге корреспондентку и оператора увезли в отдел МВД.

Вечером того же дня съемочную группу телеканала отпустили, уточняется в сообщении.

Ранее 12 августа в Эстонии полиция задержала корреспондентку и оператора «Известий» Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева. Отмечалось, что сотрудники издания ехали в поезде из Нарвы в Таллин. К ним подошли представители МВД и показали фотографию, на котором журналистка снимает танк. По данным издания, съемочную группу отвезли в отдел полиции.

В июне в Латвии задержали внештатного автора агентства Sputnik Владимира Линдермана. Линдерман после начала СВО в качестве правозащитника не боялся публично выступать в защиту тех местных активистов, которых спецслужбы Латвии преследовали за пророссийскую позицию.

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Асель Минбаева
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