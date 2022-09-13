Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

На российской детской площадке нашли человеческий труп

В Кургане на территории детской площадки нашли труп человека

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В Курганской области на территории детской площадки нашли тело человека. Сообщение об этом появилось во вторник, 13 сентября, в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в городе Курган. «Во дворе Свердлова, 5 обнаружен труп на детской площадке», — говорится в посте.

К записи также прикреплен снимок очевидцев, на котором видно сотрудников правоохранительных органов, машину патрульно-постовой службы (ППС) и карету скорой помощи. Официальной информации о происшествии от следователей и прокуратуры пока не поступало.

Ранее в сентябре в Москве на улице Гастелло нашли тело мужчины, которое пролежало в багажнике автомобиля Peugeot около семи дней. О трупе сообщил знакомый погибшего.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Еврокомиссия отказалась от идеи «потолка» цен на российский газ
Двигатель самолета упал на частный дом и напугал его жителей
Мастер по наращиванию ресниц увидела вшей на голове клиентки и поделилась ужасом
Германия захотела устроить «водородный бум»
Власти России допустили сокращение информации о сроке годности на этикетках
На российской детской площадке нашли человеческий труп
Россия отказалась отвечать зеркально на приостановку упрощенного визового режима
Поклонников «Короны» стало на 800 процентов больше после смерти Елизаветы II
Разработан определяющий большинство видов рака анализ крови
Москвичам пообещали аномальное тепло
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.