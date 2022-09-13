Раскрыты последствия обстрела Лисичанска из HIMARS со стороны ВСУ

СЦКК: котельная, магазин и шесть домов повреждены при обстреле ВСУ Лисичанска из HIMARS

Котельная, строительный магазин и шесть многоквартирных жилых домов повреждены в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Лисичанска из РСЗО HIMARS. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Повреждено шесть многоквартирных жилых домов, котельная и объект розничной торговли», — говорится в заявлении представительства.

Ранее сообщалось, что украинская армия выпустила по Лисичанску четыре ракеты из РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибли два человека, еще один получил ранения. «Обстрел велся по району жилого дома, в центре города, где люди живут — вот туда и прилетело. Военных там вообще нет», — заявил исполняющий обязанности мэра Лисичанска Андрей Скорый.