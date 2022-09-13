Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Шольца

В Кремле сообщили, что Путин и канцлер ФРГ Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Подробности беседы политиков раскрыла пресс-служба Кремля.

Отмечается, что основное внимание было уделено ситуации вокруг Украины в рамках российской военной спецоперации. «Путин, в частности, заострил внимание федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, российский лидер обсудил с канцлером ФРГ тему обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), отметили в Кремле. Так, Путин рассказал Шольцу о мерах по защите станции, которая подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. По его словам, эта ситуация создает реальные риски масштабной катастрофы.

Материалы по теме:
Трам-парам-пам. Бывший президент США снова в центре скандала. Как обыски в поместье Трампа взбудоражили Америку
Трам-парам-пам.Бывший президент США снова в центре скандала. Как обыски в поместье Трампа взбудоражили Америку
23 августа 2022
Сытый — голодному. Почему Россия решила закрепиться в Африке и как страны Запада пытаются ей помешать?
Сытый — голодному.Почему Россия решила закрепиться в Африке и как страны Запада пытаются ей помешать?
5 августа 2022

Путин также высказал главе германского кабмина свою озабоченность в связи с несбалансированной географией морских поставок украинского зерна. По его словам, лишь небольшая часть зерна поступает нуждающимся странам. «При этом отсутствуют подвижки в вопросах снятия препятствий на пути экспорта российских продуктов и удобрений», — добавили в пресс-службе.

1 сентября Шольц заявил, что важно продолжать переговоры с Путиным. «Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. (...) Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать», — отмечал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин впервые с мая поговорил с Шольцем
Клава Кока спустилась в метро в оголяющих ноги джинсах и вызвала споры в сети
Раскрыта мощность iPhone 14 Pro
Мать отпугнула загнавшую в угол ее четырехлетнего сына пуму
Бывшему начальнику УФСИН Липецкой области отменили приговор за взятку
Россиянка попыталась купить валюту популярной соцсети и лишилась накоплений
В Запорожье заявили о колоссальном скоплении сил и техники ВСУ
Продажу Twitter Маску одобрили
Член Футбольного союза Боснии и Герцеговины выступил против матча с Россией
В сети восхитились внешним видом пострадавшей при пожаре Хлебниковой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.