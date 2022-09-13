В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Шольца

В Кремле сообщили, что Путин и канцлер ФРГ Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Подробности беседы политиков раскрыла пресс-служба Кремля.

Отмечается, что основное внимание было уделено ситуации вокруг Украины в рамках российской военной спецоперации. «Путин, в частности, заострил внимание федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, российский лидер обсудил с канцлером ФРГ тему обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), отметили в Кремле. Так, Путин рассказал Шольцу о мерах по защите станции, которая подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. По его словам, эта ситуация создает реальные риски масштабной катастрофы.

Путин также высказал главе германского кабмина свою озабоченность в связи с несбалансированной географией морских поставок украинского зерна. По его словам, лишь небольшая часть зерна поступает нуждающимся странам. «При этом отсутствуют подвижки в вопросах снятия препятствий на пути экспорта российских продуктов и удобрений», — добавили в пресс-службе.

1 сентября Шольц заявил, что важно продолжать переговоры с Путиным. «Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. (...) Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать», — отмечал он.