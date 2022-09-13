Стала известна тема встречи Путина и Раиси в рамках ШОС

Путин и Раиси на встрече в рамках саммита ШОС обсудят ситуацию вокруг СВПД

Президент Ирана Ибрахимом Раиси и российский лидер Владимир Путин в рамках встречи на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде обсудят ситуация вокруг договора о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Об этом стало известно из заявления помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, пишет РИА Новости.

«И двусторонние темы будут затронуты, также будут затронуты, конечно, темы предоставления Ирану уже полноправного членства — процесс начался уже давно, сейчас он уже близок к завершению, и лидеры, конечно, эту тему будут обсуждать, как и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — рассказал он.

Ранее координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов рассказал, что в организацию на саммите в Самарканде вступят шесть новых стран, среди которых четыре арабские. Названия государств пока не раскрываются.

