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В «Союзе отцов» отреагировали на проект о праве многодетных стать резервистами

В «Союзе отцов» не увидели плюсов в законопроекте о праве многодетных стать резервистами

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Представитель общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов заявил об отсутствии плюсов в новом законопроекте, дающем право многодетным отцам вступать в резерв Вооруженных сил России. Своим мнением он поделился с «Ридусом».

Он отметил, что такая инициатива должна предполагать появление неких серьезных стимулов, которые могли бы побудить эту категорию российских граждан стать резервистами.

«Лично я не увидел в этом законопроекте плюсов, которые побудили бы молодых отцов присоединиться к мобрезерву. Не могу представить себе, чтобы кто-то из моих многодетных знакомых пошел бы на такой риск», — отреагировал Соленов на новую инициативу.

12 сентября стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, разрешающий многодетным гражданам России вступать в мобилизационный резерв. Соответствующий документ уже опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. В нем речь идет о мужчинах, у которых трое и более детей. Поправки предлагается внести в законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «О воинской обязанности и военной службе».

В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что сейчас речь о мобилизации в стране на фоне специальной военной операции на Украине не идет.

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Евгения Куликова
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