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В Польше оценили возможность получить репарации от России

Глава партии PiS Качиньский назвал нереальным получение репараций от России

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский признал нереальность получения репараций от России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой Польское телевидение.

Политик заявил, что «будет доволен, если доживет» до момента, когда Россия «присоединится к семье цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила». По его словам, тогда вопрос о выплате Москвой репараций Варшаве можно будет поставить как реальный.

«В отношении Германии это вопрос трудный, но реальный. В то же время в отношении России такой, какая она сегодня есть, — нет», — пояснил он.

Ранее правительство Польши заявило, что надеется получить от ФРГ 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. По мнению властей, отчет «является очень сильным инструментом для того, чтобы сделать следующий шаг — то есть шаг формальной подачи ноты с требованием репараций от Германии».

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Марина Совина
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