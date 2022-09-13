Носороги искорежили машину посетительницы сафари-парка

Daily Mail: в сафари-парке в Великобритании два носорога искорежили машину посетительницы

В британском сафари-парке West Midland Safari Park два носорога искорежили машину посетительницы. Об этом сообщает Daily Mail.

В последний день каникул 32-летняя Стейси Гормли решила отвезти своих детей в сафари-парк. Женщина с сыновьями проезжала на своем автомобиле Nissan по территории, где свободно гуляют животные. Неожиданно самец носорога погнался за самкой весом 1,6 тонны. Смотритель парка на джипе безуспешно попытался отогнать животных, но два огромных носорога врезались в автомобиль британки.

Женщина рассказала, что пыталась дать задний ход, чтобы избежать столкновения с животными, но они двигались слишком быстро. «Это было похоже на сцену из фильма "Парк юрского периода". Колеса прокручивались, но я не смогла вовремя отъехать с дороги», — вспомнила она.

Самка врезалась рогом и телом в капот машины, а самец отбросил автомобиль примерно на метр и помял переднее крыло. После столкновения с животными машину пришлось списать. Женщина подала заявление о страховой выплате.

Семилетний сын Гормли сидел на переднем сиденье и был потрясен увиденным. В результате произошедшего семья не пострадала, но с тех пор женщина не может нормально спать. Руководство сафари-парка предложило семье четыре бесплатных билета в качестве компенсации, но британка призналась, что они вряд ли воспользуются этим подарком.

«Многие животные свободно гуляют в парке, в том числе стадо белых носорогов, и посетители могут смотреть на них, проезжая на автомобилях. Смотрители на патрульных машинах всегда следят за ситуацией и обеспечивают безопасность гостей», — отметили руководители парка. Они подчеркнули, что гости проезжают через парк на своих автомобилях на свой страх и риск, и их уведомляют об этом при покупке билетов. «Для тех, кто не желает посещать парк на своем транспортном средстве, мы предлагаем туры на микроавтобусах», — заключили они.

Ранее сообщалось, что в Южной Африке разъяренный черный носорог загнал гида сафари-парка на дерево и попал на видео. На кадрах видно, как животное подбегает к дереву и толкает его в попытке добраться до мужчины.

