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Россиянка родила ребенка в уличном туалете и зарезала его ножом

Под Челябинском женщина родила в уличном туалете и ударила ребенка более 15 раз ножом

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Челябинской области суд вынес приговор матери, которая жестоко убила своего новорожденного ребенка, нанеся ему 15 ударов ножом. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщается на сайте прокуратуры российского региона.

Инцидент произошел в мае 2022 года в деревне Давлетбаева Аргаяшского района. Россиянка родила ребенка в туалете на приусадебном участке, после чего зарезала его ножом. Она находилась в «психотравмирующей ситуации», говорится в заявлении прокуратуры.

Суд назначил женщине наказание в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Ранее в сентябре стало известно, что в Первомайском районе Ростова-на-Дону в уличном туалете рядом с торговым павильоном нашли тело младенца. 36-летняя мать родила его там и оставила.

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Евгения Куликова
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