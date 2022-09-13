Власти собрались убеждать россиян откладывать деньги

Мишустин поручил разработать механизмы стимулирования долгосрочных сбережений россиян

Власти России собираются убеждать граждан откладывать деньги на долгосрочный период. Это следует из сообщения на сайте правительства.

Премьер Михаил Мишустин дал поручения Минфину и Минэкономразвития при участии Центробанка разработать механизмы стимулировании и поощрения формирования таких сбережений россиян, говорится в публикации. Срок внесения предложений в правительство — 31 марта 2023 года.

Речь идет о поручениях по итогам состоявшейся 30 августа стратегической сессии по направлению «Развитие отечественной финансовой системы». На ней Мишустин также попросил государственные ведомства согласовать позицию по регулированию майнинга и использованию цифрового рубля.