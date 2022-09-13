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Власти собрались убеждать россиян откладывать деньги

Мишустин поручил разработать механизмы стимулирования долгосрочных сбережений россиян

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Власти России собираются убеждать граждан откладывать деньги на долгосрочный период. Это следует из сообщения на сайте правительства.

Премьер Михаил Мишустин дал поручения Минфину и Минэкономразвития при участии Центробанка разработать механизмы стимулировании и поощрения формирования таких сбережений россиян, говорится в публикации. Срок внесения предложений в правительство — 31 марта 2023 года.

Речь идет о поручениях по итогам состоявшейся 30 августа стратегической сессии по направлению «Развитие отечественной финансовой системы». На ней Мишустин также попросил государственные ведомства согласовать позицию по регулированию майнинга и использованию цифрового рубля.

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Платон Щукин
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