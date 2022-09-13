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В российском регионе захотели делать туалетную бумагу из секретных документов

В ХМАО предложили делать туалетную бумагу из секретных документов банков и госорганизаций

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) захотели делать туалетную бумагу из секретных документов. Идея принадлежит директору ООО «Вневедомственный архив» Ришату Валиеву, он озвучил ее на заседании оперштаба российского региона, запись которого опубликована в группе местных властей во «ВКонтакте».

По его словам, предприятие уничтожает примерно 20-40 тонн секретных документов банков, нефтяных компаний и государственных организаций в месяц. После уничтожения они поставляются на завод в Челябинске для вторичной переработки. Из них Валиев предложил производить туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки.

«В планах предприятия за ближайшие полтора-два года реализовать проект по локализации производства средств индивидуальной гигиены из вторичного сырья», — сообщил он.

Чиновникам Югры такая идея понравилась, и они дали ему понять, что он может рассчитывать на поддержку властей.

В августе представители Рослесинфорга успокоили россиян, заверив, что в стране не предвидится дефицита туалетной бумаги. Там сообщили, что по итогам первого полугодия 2022-го производство выросло на 13 процентов, до 3,2 миллиарда рулонов.

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Евгения Куликова
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