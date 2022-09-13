Кремль связал результаты выборов с поддержкой россиянами спецоперации

Песков заявил, что россияне поддерживают Путина в вопросе СВО, на что указывают выборы

Россияне поддерживают президента Владимира Путина в вопросе проведения специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, такое мнение граждан подтверждают настроения и действия при прошедшем голосовании.

«Россияне поддерживают президента, это подтверждает и настроение людей, и действия людей: их участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос; это подтверждают статистические данные», — сказал Песков.

С 9 по 11 сентября в России прошли выборы различных уровней, всего порядка 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 субъектах. Прямым голосованием будут избраны 14 губернаторов, депутаты шести законодательных собраний регионов и 12 городских дум региональных центров.

ЦИК сообщил, что согласно результатам обработки от 98 до 100 процентов протоколов, действующие главы 14 регионов или временно исполняющие их обязанности остаются на своих постах.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале СВО. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).