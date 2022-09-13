Папа Римский поблагодарил Казахстан за отказ от смертной казни и ядерного оружия

Папа Римский Франциск поблагодарил Казахстан за отказ от смертной казни и ядерного оружия

Папа Римский Франциск поблагодарил Казахстан за отмену смертной казни и отказ от ядерного оружия. Об этом он высказался во время выступления перед представителями руководства, гражданского общества и дипкорпуса республики, сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

В своей речи понтифик также поблагодарил власти страны за то, что представители разных национальностей и конфессий живут мирно на ее земле, и отметил, что в Казахстане существуют «свобода мысли, свобода совести и свобода выражения».

Папа Римский Франциск прибыл в Казахстан 13 сентября. Планируется, что 14 сентября он примет участие в проходящем в Нур-Султане VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.