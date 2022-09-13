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Россиянка попыталась купить валюту популярной соцсети и лишилась накоплений

Мошенник выманил у жительницы Химок 177 тысяч рублей, предложив ей купить монеты в TikTok

Фото: Marijan Murat / Globallookpress.com

Интернет-мошенник выманил у 27-летней жительницы Химок крупную сумму денег, предложив ей купить внутреннюю валюту популярной соцсети TikTok. О том, как девушка лишилась накоплений, рассказало в Telegram-канале издание SHOT.

Злоумышленник подписался на девушку в TikTok и сообщил ей, что торгует монетами — внутренней валютой платформы, которая позволяет делать подарки блогерам и продвигать свои ролики. Он пообещал, что монеты можно будет перевести в реальные деньги и получить при этом внушительную прибыль. При этом злоумышленник заявил, что для этого необходимо воспользоваться специальной схемой, так как доступ к виртуальной валюте приложения для россиян якобы ограничили из-за санкций.

Пользовательница соцсети попыталась купить монеты и перевела мошеннику 177 тысяч рублей. Собеседник после этого удалил свой аккаунт, а потерявшая деньги девушка обратилась в полицию.

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TikTok позволяет юзерам приобретать за реальные деньги монеты, которые после этого нельзя вернуть, их можно только потратить в приложении. С их помощью пользователи приобретают подарки для других создателей роликов, а также рекламируют свои видео. Для блогеров такие подарки после получения конвертируются в другую валюту — «бриллианты», которые они позже могут вывести на свои счета в виде реальных денег.

Ранее россиян предупредили о ресурсах, имитирующих сайт крупного магазина цифровой и бытовой техники DNS. Отмечалось, что такие порталы, в отличие от официального сайта, предлагают только оплату онлайн по карте.

6 марта TikTok объявил о приостановке работы в России. Платформа остановила для пользователей из РФ распространение нового контента в соцсети и временно отказалась от проведения прямых эфиров. Помимо того, юзерам стал недоступен просмотр роликов зарубежных блогеров. Причиной соцсеть назвала изменения в российском законодательстве относительно фейковых новостей.

Президент Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах (ВС). Также был подписан закон, вводящий административную ответственность за дискредитацию использования ВС РФ.

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Маргарита Щигарева
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