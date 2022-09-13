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Названы самые популярные у туристов города России

«Авито Недвижимость»: наибольшей популярностью у туристов в России пользовался Петербург

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По итогам лета 2022 года наибольшей популярностью у туристов среди городов России пользовался Санкт-Петербург. К такому выводу пришли аналитики «Авито Недвижимости», сообщает РБК.

Эксперты назвали популярные города на основе уровня спроса на краткосрочную аренду жилья в городах. В сравнении с летом 2021 года этот показатель в Санкт-Петербурге увеличился более чем в 3,7 раза. Популярным среди туристов оказался и Сочи — спрос вырос почти в 2,5 раза. Топ-3 списка замкнул Нижний Новгород с динамикой в два раза.

В списке популярных городов также оказались Тула и Томск с ростом спроса на 74,2 процента и 61,5 процента соответственно. В десятку вошли Ярославль, Пермь, Калининград, Омск и Москва.

Ранее специалисты сервиса «Работа.ру» выяснили, что россияне назвали лучшими городами для жизни с детьми школьного возраста Москву, Санкт-Петербург и Казань. В рейтинг также попали Сочи, Краснодар и Калининград.

Нина Ташевская
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