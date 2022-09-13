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Председатель ГА ООН заявил о необходимости трансформирования организации

Новый глава ГА ООН Короши поддержал реформирование и трансформирование организации

Фото: Eduardo Munoz / Pool / Reuters

Председатель открывающейся 13 сентября 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) Чаба Короши поддержал продолжение реформирования ООН. Его обращение к журналистам опубликовано на YouTube-канале UnitedNations.

Он указал на необходимость реформирования и трансформирования организации, в том числе Генассамблеи. Короши также выразил мнение, что сотрудничество необходимо укреплять через доверие. «Девиз моего председательства будет: "Решения через солидарность, устойчивость и науку"», — заявил он.

Короши подчеркнул, что его роль будет заключаться в том, чтобы сделать работу ГА ООН более ориентированной на эффект. В том числе он планирует проводить интегрированную повестку мира и безопасности, прав человека и устойчивости.

Ранее стало известно об отсутствии сдвигов в вопросе выдачи виз делегации России на ГА ООН. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. При этом никто из представителей России пока не получил визу. Аналогичная ситуация сложилась с сопровождающими журналистами и членами экипажа самолета министра.

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