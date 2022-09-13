Поставка Турции российских зенитных ракетных систем будет отложена

Breaking Defense: Эрдоган не готов на новый заход в приобретении российских «четырехсоток»

Поставка Турции второго полка российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, о которой в августе объявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, может быть отложена на долгий срок. Об этом заявили турецкие официальные лица в разговоре с Breaking Defense.

По их мнению, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли готов на новый заход в приобретении «четырехсоток», пока его страна переживает экономический кризис. На данный момент в Анкаре никто не хочет поднимать этот вопрос.

Таким образом, Турции пока сохраняет неопределенность в дискуссии о военно-техническом сотрудничестве с Россией, несмотря на уверенные заявления российской стороны.

Как сообщает издание, Анкара боится дезавуировать свой запрос к Вашингтону на обновление ее авиапарка истребителей F-16 и попасть под новые ограничения. Так, по этим сведениям, американские чиновники открыто дали понять своим турецким коллегам, что передача очередного полка Анкаре приведет к активации более серьезных ограничительных мер на базе Закона о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA), чем предыдущие.

Ранее стала известна главная тема переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящей встрече в Самарканде.