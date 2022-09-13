Бывший мэр Ярославля Урлашов доставлен в тверскую колонию

Осужденный за взятки экс-мэр Ярославля Урлашов доставлен в тверскую ИК, где сидел Улюкаев

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывающий девятилетний срок за коррупцию, доставлен в тверскую колонию, где сидел бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев. Об этом изданию «Коммерсантъ» сообщил председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Владимир Паламарчук.

В настоящее время экс-чиновник находится на карантине в ИК-1 УФСИН по Тверской области. Перевод Урлашова в другую колонию вызван соображениями безопасности. В ИК-2 в Рыбинске, где он был прежде, у него сложились «напряженные отношения» с другими заключенными.

Об этапировании экс-мэра в другой регион стало известно 6 сентября. Сначала его доставили в СИЗО-1 Твери. В июле Урлашов отказался от еды из-за конфликта с осужденными из его отряда.

20 декабря 2021 года стало известно о просьбе Урлашова об условно-досрочном освобождении (УДО), однако позже он отозвал прошение.

В 2016 году Урлашов и его советник Алексей Лопатин были признаны виновными по двум эпизодам получения взяток. Тогда бывший мэр получил 12,5 года колонии. 26 апреля 2018 года комиссия по помилованию сократила ему срок до 9 лет колонии.

Евгений Урлашов возглавил Ярославль в 2012 году по итогам выборов. В 2013-м после задержания суд отстранил его от должности градоначальника.