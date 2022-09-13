США оценили роль России в конфликте Армении и Азербайджана

Блинкен: США сочтут позитивным шагом содействие РФ прекращению огня между Баку и Ереваном

Вашингтон посчитал бы позитивным шагом содействие России прекращению насилия между Арменией и Азербайджаном. Так оценил роль России в конфликте двух стран госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

«Если Россия действительно может использовать свое влияние во благо, для нормализации обстановки и прекращения насилия и для того, чтобы призвать к добросовестному взаимодействию с целью установления мира, это было бы позитивно», — заявил дипломат.

Ранее Блинкен пообещал премьер-министру Армении Николу Пашиняну, что Вашингтон окажет содействие Еревану в прекращении военных действий на армяно-азербайджанской границе и поможет урегулировать конфликт с соседней страной. Политики созвонились в ночь с 12 на 13 сентября на фоне обострения конфликта между Баку и Ереваном.