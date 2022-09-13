В российском регионе три человека погибли от отравления неизвестным веществом

В Ростовской области три человека погибли от отравления веществом, еще восемь пострадали

В городе Донецк Ростовской области три человека погибли от отравления неизвестным веществом. Об этом сообщила администрация населенного пункта на странице во «ВКонтакте».

Еще восемь человек пострадали, все они — мужчины трудоспособного возраста. По данным властей, симптомы пострадавших указывают на то, что россияне отравились веществом неорганического происхождения.

Глава администрации Роман Кураев сообщил, что в настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Он призвал всех жителей быть внимательными и ответственно относится к своему здоровью.

Ранее в Волгоградской области шесть рабочих отравились выхлопными газами и умерли. Все погибшие в российском регионе рабочие были гражданами Таджикистана.