США призвали Россию повлиять на Азербайджан и Армению

Госдеп призвал Россию повлиять на Азербайджан и Армению и не допустить обострения ситуации

США призывают Россию использовать свое влияние для того, чтобы не допустить обострения ситуации между Азербайджаном и Арменией, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Его слова приводит ТАСС.

«Мы призываем всех значимых игроков, в том числе и Россию, использовать их значительное влияние в конструктивном ключе», — сказал он.

Обострение ситуации на границе началось поздним вечером 12 сентября. В Ереване заявили об артиллерийских ударах Баку по гражданской инфраструктуре Армении.

Азербайджан же сообщил, что лишь отвечает на провокации со стороны Армении.