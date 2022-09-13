Baza: жители Крыма сообщили о взрыве в районе военного аэродрома «Гвардейское»

В Симферопольском районе Крыма жители сообщили о взрыве в районе аэродрома Гвардейское. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

По данным издания, взрыв произошел утром в понедельник. 12 сентября. Его предварительной причиной назван самопроизвольный пуск авиационной ракеты.

Предварительно, пострадал один человек.

8 сентября на ряде объектов и муниципальных образований Крыма ввели высокий уровень террористической опасности. По словам главы полуострова Сергея Аксенова, решение затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Джанкойский и Красноперекопский районы. Кроме того, подобный режим вводится на объектах ряда министерств Крыма.