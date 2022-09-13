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Росгвардейцы обнаружили три схрона и боевую технику ВСУ в ЛНР

Спецназ Росгвардии обнаружил три схрона, оружие и боевую технику ВСУ под Луганском

Фото: пресс-служба Рогвардии

Росгвардейцы обнаружили схроны и боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом во вторник, 13 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Возле одного из населенных пунктов спецназовцы нашли гаубицу Д-30, бронетранспортер БТР-80 и боевую машину БМП-2, обгоревший КАМАЗ и 20 снарядов калибра 122 миллиметра.

В течение суток российские силовики изъяли три схрона, один из которых был заминирован.

«В результате изъят ПЗРК «Игла», ракета ПТУР «Корнет», ракета ПТУР «Корсар» (производство Украина), пять ракет ПТУР «Метис», пять гранатометов РПГ-7, огнеметы РПО-2, АГС-17 со станком и около тысячи выстрелов к ним, более двух тысяч артиллерийских снарядов, 30 противотанковых и противопехотных мин, 138 ручных гранат, 46,6 тысячи боеприпасов к стрелковому оружию», — рассказали в пресс-службе ведомства.

7 сентября стало известно, что росгвардейцы нашли оружие и наркотики в 25 схронах под Запорожьем и Херсоном. Силовики также обезвредили 189 килограммов тротила, более 600 мин и артиллерийских снарядов.

Елизавета Новикова
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