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Россия направила ноту в МИД Черногории из-за предложения ввести визы для россиян

Посольство РФ направило ноту в МИД Черногории из-за предложения ввести визы для россиян

Фото: Datingscout / Unsplash

Посольство России в Подгорице направило ноту в Министерство иностранных дел Черногории, реагируя на предложение главы внешнеполитического ведомства страны Ранко Кривокапича, поднявшего вопрос об установлении визового режима с РФ. Об этом со ссылкой на российское посольство сообщают «Известия».

Сотрудники диппредставительства ознакомились с опубликованной в газете Dan статьей, в которой журналисты процитировали высказывания Кривокапича. «Запросили нотой Посольства у черногорского внешнеполитического ведомства разъяснения», — указали в российском посольстве, комментируя ситуацию.

Ранее глава МИД Черногории Ранко Кривокапич заявил, что республика является преданным партнером Европейского союза (ЕС), поэтому ей необходимо ограничить въезд для россиян. В дипведомстве отметили, что в случае, если местное правительство поддержит предложение министра, то граждане РФ смогут въезжать в страну только на основании визы.

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Варвара Кошечкина
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