Российские охотники по ошибке подстрелили рыбака

В Якутии два охотника приняли рыбака за зверя и подстрелили его

В Нюрбинском районе Якутии двое охотников выстрелили в рыбака, так как приняли его за зверя. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, пишет KP.RU.

Мужчины 40 и 61 выстрелили в человека, когда плыли по моторной лодке по реке Хання. Это случилось в 20 километрах от поселка Накын.

Когда охотники осознали, что выстрелили не в животного, они оказали пострадавшему первую помощь и доставили в вахтовый поселок. О состоянии россиянина не сообщается.

В ноябре прошлого года на Кубани россиянин застрелил своего напарника во время незаконной охоты на кабана в заказнике Белореченский.