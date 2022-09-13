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Российские охотники по ошибке подстрелили рыбака

В Якутии два охотника приняли рыбака за зверя и подстрелили его

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Нюрбинском районе Якутии двое охотников выстрелили в рыбака, так как приняли его за зверя. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, пишет KP.RU.

Мужчины 40 и 61 выстрелили в человека, когда плыли по моторной лодке по реке Хання. Это случилось в 20 километрах от поселка Накын.

Когда охотники осознали, что выстрелили не в животного, они оказали пострадавшему первую помощь и доставили в вахтовый поселок. О состоянии россиянина не сообщается.

В ноябре прошлого года на Кубани россиянин застрелил своего напарника во время незаконной охоты на кабана в заказнике Белореченский.

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Анастасия Шейкина
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