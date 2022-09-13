Захарова высмеяла слова Макрона о помощи нуждающимся странам украинским зерном

Представитель МИД Захарова призвала Макрона доказать поставку зерновых нуждающимся странам

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит подкрепить доказательствами слова о поставках украинского зерна нуждающимся странам. С таким призывом к политику обратилась официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Эти замечательные слова надо доказать статистическими фактами: даты, порты, объемы. Просьба опубликовать схему доставки зерновых в нуждающиеся страны после того, как корабли прибывают в ЕС», — написала она.

Дипломат подвергла критике высказывание французского лидера о помощи бедным государствам. «Складывается ощущение, что "наиболее нуждающимися и бедными" стали страны Евросоюза», — заключила дипломат.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что страны Запада проявили недобросовестный подход в выполнении сделки по экспорту зерна. Он отметил, что более 87 процентов зерна и продовольствия поставляется не в бедные страны, а в государства-члены Евросоюза и другие регионы, которые нельзя назвать голодающими.