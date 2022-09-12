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Россия уличила Запад в недобросовестном выполнении зерновой сделки

Замглавы МИД Грушко заявил о необходимость пересмотреть ряд аспектов зерновой сделки

Фото: AP

Страны Запада проявили недобросовестный подход в выполнении сделки по экспорту зерна. В этом уличил государства замглавы МИД России Александр Грушко, пишет РИА Новости.

Дипломат напомнил, что в соглашении есть положение, согласно которому оно действует 120 дней. После этого, по его словам, страны должны рассмотреть вопрос о его продлении и внести изменения в случае необходимости.

«Мы поставили проблему, потому что очевидно, что с нынешним положением вещей соглашаться нельзя, поскольку оно противоречит принципиальным пониманиям, которые создавали контекст для предмета работы по этим документам», — заметил Грушко. Он отметил, что более 87 процентов зерна и продовольствия поставляется не в бедные страны, а в государства-члены ЕС и другие регионы, которые нельзя назвать голодающими.

«Кроме того, те решения, которые принимаются в Евросоюзе относительно снятия санкций, очевидным образом свидетельствуют о том, что ЕС не намерен действовать в соответствии с меморандумом, который был подписан в Стамбуле», — добавил замглавы внешнеполитического ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ЕС грубо нарушил условия зерновой сделки, забрав себе практически все продовольствие, предназначенное беднейшим и развивающимся странам. По словам российского лидера, в беднейшие и развивающиеся страны были отправлены всего два судна из 87.

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Виктория Кондратьева
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