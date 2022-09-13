Cейм Литвы проголосовал за запрет въезда в страну россиянам

Сейм Литвы продлил режим ЧП и закрыл въезд в страну россиянам

Сейм Литвы проголосовал за продление режима чрезвычайного положения в связи с ситуацией на Украине, а также за запрет въезда в страну для граждан России. Об этом сообщает ТАСС.

Решение на пленарном заседании одобрили 68 депутатов, пятеро высказались против, 26 воздержались. «Руководствуясь законом о чрезвычайном положении, сейм постановил ограничить пропуск через внешнюю границу Евросоюза (совпадает с литовской границей — прим. «Ленты.ру») граждан Российской Федерации, за исключением лиц, соответствующих установленным правительством Литвы критериям», — говорится в постановлении.

Режим ЧП, отметили в парламенте, теперь будет действовать не на всей территории страны, а лишь в пограничной зоне.

Ранее стало известно, что девять стран Евросоюза — Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды — перестали принимать от россиян документы на оформление туристических виз.

12 сентября Совет ЕС принял решение приостановить действие упрощенного визового режима с Россией в качестве ответной меры на спецоперацию на Украине.