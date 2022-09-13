Участник СВО рассказал о влиянии западного оружия на боевые действия на Украине

Офицер ВС России Прибой заявил, что западное вооружение ВСУ не меняет ход боевых действий

Большая часть поставок западного вооружения помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) держаться на плаву, однако это радикально не меняет ход боевых действий. Об этом офицер Вооруженных сил (ВС) России с позывным Прибой, участник специальной военной операции (СВО) на Украине заявил в интервью «Ленте.ру»

«Из того, что действительно сыграло значимую роль на фронте, — системы HIMARS. Это очень хорошее оружие, оно заставляло нас приспосабливаться и менять тактику. Но со временем и ракеты из HIMARS наша ПВО научилась сбивать», — рассказал он.

По его словам, российские военные встречали очень много западного вооружения. В первые дни в руки военнослужащих попали шведские гранатометы АТ-4 и американский Javelin (ПТРК, противотанковый ракетный комплекс), а также большое количество стрелкового оружия из стран Европы. «Я бы не назвал их чудо-оружием, способным радикально переломить ход боя», — утверждает Прибой.

Офицер вспомнил только один раз, когда из-за огня ПТРК Javelin союзные силы потеряли бронетехнику, и уточнил, что «еще под вопросом, именно эта система тогда использовалась противником или другой противотанковый комплекс». Военный отметил хорошую работу сотрудников штаба, которые через неделю подготовили русскоязычные руководства по использованию захваченных образцов Javelin и направили их в союзные подразделения.

Ранее стало известно, что США на протяжении нескольких месяцев поставляли вооружение на Украину для контрнаступления на юге страны. Соединенные Штаты удовлетворили украинские запросы на оружие, поставив Киеву в том числе дополнительные боеприпасы, артиллерийские орудия и комплексы Javelin.

