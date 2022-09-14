Захарова назвала единственный способ реабилитации Запада

Захарова призвала Запад опубликовать данные о перераспределении зерна с Украины

Западу следует опубликовать данные по распределению украинского зерна, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала это единственным способом для Запада реабилитировать себя, цитату приводит РИА Новости.

«Единственный способ им себя реабилитировать... это точно так же, как на сайте ООН, опубликовать таблицу выхода судна и доставки в соответствующий город», — подчеркнула дипломат. При этом Захарова считает, что ЕС в любом случае нельзя верить на слово, так как местные политики «врали и врут бесконечно».

Ранее представитель МИД также опубликовала данные с сайта ООН со списками из 122 кораблей с украинским продовольствием. По состоянию на 12 сентября значительное число кораблей шло в страны Западной Европы — Испанию, Италию, Грецию. Как указывает Захарова, зерно должно было идти в наиболее нуждающиеся страны, а не в ЕС.