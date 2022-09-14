Захарова заявила об испепелении Запада украинским проектом безопасности

Представитель МИД Захарова заявила об испепелении Запада проектом безопасности Украины

Предложения, выдвинутые в украинском проекте по гарантиям безопасности, испепелят Запад, считает официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова цитирует РИА Новости.

«Поставить под тотальную зависимость западные страны, обязуя их продолжать подобный масштаб помощи киевскому режиму — это испепелить их. Представляете, предлагается это сделать государствам, которые сейчас думают, как им пережить зиму. Барабанная дробь, мы говорим о развитых странах», — заявила дипломат.

«Киевский договор по безопасности», о котором говорит Захарова, подготовил офис президента Украины Владимира Зеленского. Документ опубликовали 13 сентября. Киев прописал ряд гарантий, за соблюдением которых должны следить страны-гаранты: предварительно это США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы. Среди требований: собрание Украины и стран-гарантов в течение 24 часов после поступивших сообщений об угрозе нападения, участие Киева в учениях НАТО и ЕС, возмещение ущерба со стороны России.