Нарколог назвал проверенный способ избавиться от алкоголизма

Нарколог Сиволап: чтобы избавиться от алкоголизма, нужно полностью отказаться от спиртного

Чтобы победить алкогольную зависимость, придется полностью отказаться от спиртных напитков, рассказал психиатр-нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, доктор медицинских наук Юрий Сиволап. Проверенный способ избавиться от алкоголизма он назвал в беседе с «Газетой.ру».

По словам Сиволапа, принимая решение не пить спиртное, человек обесценит для себя алкоголь и не будет заглядываться на него в магазинах. «Есть пациенты, которым после лечения удается держаться в рамках бутылки пива по пятницам, но это редкость. Самый надежный способ лечения алкогольной зависимости — это полное прекращение употребления алкоголя», — сказал врач.

Сиволап отметил, что некоторые пациенты просят научить их пить мало. «С очень высокой вероятностью не получится. Поэтому не нужно устраивать над собой эксперимент», — прокомментировал он такое желание.

Если человек позволит себе вернуться к алкоголю, он рискует потерять весь прогресс, предупредил Сиволап. По его наблюдениям, алкоголизм чаще всего встречается у людей, генетически предрасположенных к зависимостям, и новый эпизод употребления алкоголя, скорее всего, приведет к рецидиву.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Московской области Виталий Холдин связал пристрастие к определенным рецептам напитков с алкогольной зависимостью. Так, он убежден, что любовь к глинтвейну или кофе с алкоголем говорит о развивающемся алкоголизме.