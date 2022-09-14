16-летняя россиянка отравилась после приема антидепрессантов

В Ленобласти 16-летняя девушка отравилась после приема антидепрессантов, выписанных врачом

В Ленобласти 16-летняя девушка отравилась после приема антидепрессантов, выписанных врачом. О случившемся сообщает konkretno.ru со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

Россиянка состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В один из дней после приема лекарственных препаратов у нее ухудшилось самочувствие. В тяжелом состоянии ее забрали в больницу из общежития лицея. У школьницы диагностировали острое отравление, ее поместили в реанимацию.

Ранее девятилетняя школьница отравилась бензином в Санкт-Петербурге. Сотрудники полиции из-за случившегося проверяли семью пострадавшей.