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16-летняя россиянка отравилась после приема антидепрессантов

В Ленобласти 16-летняя девушка отравилась после приема антидепрессантов, выписанных врачом

Фото: globallookpress.com

В Ленобласти 16-летняя девушка отравилась после приема антидепрессантов, выписанных врачом. О случившемся сообщает konkretno.ru со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

Россиянка состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В один из дней после приема лекарственных препаратов у нее ухудшилось самочувствие. В тяжелом состоянии ее забрали в больницу из общежития лицея. У школьницы диагностировали острое отравление, ее поместили в реанимацию.

Ранее девятилетняя школьница отравилась бензином в Санкт-Петербурге. Сотрудники полиции из-за случившегося проверяли семью пострадавшей.

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Анна Щербакова
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