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Антонов предупредил США о последствиях поставок Киеву ракет большой дальности

Посол Антонов: поставки Киеву ракет ATACMS означают втягивание США в противостояние с РФ
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил США о последствиях поставок Киеву ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) большой дальности с радиусом поражения до 300 километров. Его слова приводит РИА Новости.

«Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — подчеркнул глава дипмиссии.

Антонов указал, что получение Украиной подобного оружия от Соединенных Штатов поставит в область возможного поражения крупные российские города, а также объекты транспортной и промышленной инфраструктуры.

13 сентября стало известно, что украинское правительство направило Конгрессу США запрос на поставку новых вооружений, в том числе баллистические ракеты класса земля-земля ATACMS дальностью до 300 километров. Киев попросил поставить десятки различных вооружений и боеприпасов, необходимых ему для «продолжения наступления в 2023 году».

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Марина Совина
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