Популярные в 1990-х годах куртки бандитов вновь вернулись в моду

The Symbol: кожаные куртки с широкими плечами из 1990-х годов вновь вернулись в моду

Редакторы журнала The Symbol назвали модель куртки, которая была особенно популярна в 1990-х, новым модным трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о кожаных оверсайз-куртках с широкими плечами, которые носили участники бандитских группировок в девяностых. В настоящий момент упомянутый предмет гардероба вновь вернулся в моду благодаря знаменитостям. В нем уже появлялись на публике супермодели Белла Хадид и Хейли Бибер, отмечают эксперты.

По словам специалистов, данную куртку можно сочетать с майкой-алкоголичкой, с широкими джинсами прямого кроя, джемпером, футболкой и кепкой. В то же время, чтобы подчеркнуть фигуру, авторы материала рекомендуют носить с подобной вещью ковбойские сапоги.

В июле редакторы Who What Wear назвали комбинезоны в стиле 1990-х годов еще одной вещью, которая снова вернулась в моду. Популярными стали длинные и широкие джинсовые модели. По словам экспертов, данный предмет гардероба начали массово носить инфлюэнсеры, а также знаменитости, среди которых, например, поп-исполнительница Дженнифер Лопес.