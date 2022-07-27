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Еще одна вещь из 1990-х снова стала модной в 2022 году

Модные редакторы Who What Wear назвали комбинезоны вещью, ставшей модной в 2022 году

Фото: Shutterstock

Модные редакторы Who What Wear назвали комбинезоны еще одной вещью, которая снова стала модной в 2022 году. Соответствующая информация появилась на сайте портала.

Согласно материалу, актуальными в текущем сезоне стали длинные и широкие джинсовые комбинезоны, которые были особенно популярны в 1990-х годах. По словам экспертов, данный предмет гардероба начали массово носить инфлюэнсеры, а также знаменитости, среди которых, например, поп-исполнительница Дженнифер Лопес.

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Отмечается, что комбинезоны лучше сочетать с лонгсливами, футболками и рубашками. В то же время некоторые блогеры носят указанный предмет гардероба вместе с пиджаком. При этом журналисты подчеркивают, что популярность обрели как комбинезоны базовых цветов, так и яркие модели с различными принтами.

Известно, что данная одежда представлена в ассортименте таких брендов, как Rag & Bone, Mango, Isabel Marant, Hollister, Cos, We The Free, The Frankie Shop, Toast, Nasty Gal, H&M, Whistles, а также Paige, Boden, Good American и других марок.

Ранее в июле модный редактор Максин Эггенбергер назвала самые трендовые куртки на осень 2022 года. Так, в список вошли кожаные блейзеры, вдохновленные модой 1990-х годов, бомберы и байкерские куртки. Кроме того, журналистка внесла в перечень актуальных в грядущем сезоне стеганые жакеты в технике пэчворк.

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Майя Пономаренко
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