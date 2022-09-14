Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обстрела ВСУ села под Белгородом

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обстрела села Шелаево со стороны ВСУ

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с обстрелом села Шелаево под Белгородом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 14 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, село было обстреляно 13 сентября. В результате два мирных жителя получили ранения. Врачи оказали им медицинскую помощь, после чего отпустили на амбулаторное лечение домой.

По поручению Бастрыкина сотрудники СКР зафиксируют факт обстрела и дадут правовую оценку действиям всех причастных к нему украинских военных.

В Белгородской области до 22 сентября действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, данная мера позволит правильно скоординировать усилия местных властей и правоохранительных органов.

