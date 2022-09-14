Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обстрела ВСУ села под Белгородом

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обстрела села Шелаево со стороны ВСУ

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с обстрелом села Шелаево под Белгородом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 14 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, село было обстреляно 13 сентября. В результате два мирных жителя получили ранения. Врачи оказали им медицинскую помощь, после чего отпустили на амбулаторное лечение домой.

По поручению Бастрыкина сотрудники СКР зафиксируют факт обстрела и дадут правовую оценку действиям всех причастных к нему украинских военных.

В Белгородской области до 22 сентября действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, данная мера позволит правильно скоординировать усилия местных властей и правоохранительных органов.

Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало ликвидацию морского десанта ВСУ при форсировании Днепра
Захарова назвала единственный способ реабилитации Запада
Озвучившая «Русалочку» актриса высказалась о новой исполнительнице роли
Женщина попыталась поднять бутылку с перрона и едва не попала под поезд
В Москве начали лечить больной позвоночник по-новому
Россия обвинила Запад в мировом дефиците нефти
Российский посол посетит Азербайджан и Армению для работы над мирным договором
Леонардо Ди Каприо заподозрили в романе с новой девушкой
Россиянин отбился от дальневосточного леопарда табуреткой и попал на видео
Москалькова предложила освобождать от наказания смертельно больных осужденных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.