США не выдали визы большей части делегации России на Генассамблею ООН

Постпред Небензя заявил, что большая часть делегации России не получила визы США на ГА ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что большая часть российской делегации не получила визы США для участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) организации. Его слова приводит РИА Новости.

«Части делегации, которая летит с министром, визы выдали. Большей части визы не выдали. Мы ждем, сегодня среда. Ждем скорейшей выдачи американскими властями виз для делегации, которая едет на сегмент высокого уровня Генассамблеи», — подчеркнул дипломат.

Ранее Россия выступила против записи видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к Генассамблее ООН. Небензя отметил, что это решение противоречит правилам, установленным странами-членами ООН. «Если не можете приехать, значит, направьте своего представителя, который выступит на Генассамблее», — призвал дипломат.