США не выдали визы большей части делегации России на Генассамблею ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что большая часть российской делегации не получила визы США для участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) организации. Его слова приводит РИА Новости.
«Части делегации, которая летит с министром, визы выдали. Большей части визы не выдали. Мы ждем, сегодня среда. Ждем скорейшей выдачи американскими властями виз для делегации, которая едет на сегмент высокого уровня Генассамблеи», — подчеркнул дипломат.
Ранее Россия выступила против записи видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к Генассамблее ООН. Небензя отметил, что это решение противоречит правилам, установленным странами-членами ООН. «Если не можете приехать, значит, направьте своего представителя, который выступит на Генассамблее», — призвал дипломат.